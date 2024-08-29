«Известия»: Нижегородскую область включили в топ-3 регионов по числу социальных предпринимателей

Нижегородская область заняла третье место в рейтинге регионов с самым большим количеством социальных предпринимателей. Об этом сообщили «Известия».

На первых двух строчках разместились Московская область с 997 социальными предпринимателями, и Республика Башкортостан, в которой насчитали 610 социальных предпринимателей, написало НИА «Нижний Новгород».

Рейтинг основывался на бизнесе, который связан с деятельностью домашних хозяйств с наемными работниками и деятельностью по предоставлению прочих персональных услуг.

Только за июнь этого года в реестре социальных предпринимателей числилось более 10 тысяч субъектов.

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