«Известия»: Нижегородскую область включили в топ-3 регионов по числу социальных предпринимателей

Нижегородская область заняла третье место в рейтинге регионов с самым большим количеством социальных предпринимателей. Об этом сообщили «Известия» .

На первых двух строчках разместились Московская область с 997 социальными предпринимателями, и Республика Башкортостан, в которой насчитали 610 социальных предпринимателей, написало НИА «Нижний Новгород».

Рейтинг основывался на бизнесе, который связан с деятельностью домашних хозяйств с наемными работниками и деятельностью по предоставлению прочих персональных услуг.

Только за июнь этого года в реестре социальных предпринимателей числилось более 10 тысяч субъектов.