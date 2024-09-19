«Известия»: для защиты интеллектуальной собственности нужно подтвердить на нее права

В современном мире интеллектуальная собственность (ИС) считается ключевой ценностью для любой компании. Она включает в себя уникальные разработки, творческие достижения и географические указатели товаров. О защите ИС сообщили «Известия» .

Чтобы защитить свою интеллектуальную собственность, важно подтвердить права на нее, используя различные методы, в зависимости от ситуации. Объекты авторских прав защищены автоматически, но их можно зарегистрировать через процедуру депонирования для получения документального подтверждения авторства. После публикации произведения его можно зарегистрировать в организации коллективного управления правами.

Если произведение не зарегистрировано, можно использовать доказательства авторства, такие как черновики, фото или видео процесса создания. Патенты регистрируются через Роспатент, который также позволяет подтвердить права на товарные знаки.

Коммерческие тайны и ноу-хау охраняются внутренними документами компании, а сотрудники подписывают соглашения о неразглашении. В случае незаконного использования ИС правообладатель может обратиться в суд для возмещения ущерба или взыскания штрафа.