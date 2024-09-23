«Известия»: большинство самозанятых в России работают в сфере ремонта
Аналитический портал Федеральной налоговой службы (ФНС) привел данные, в которых говорится, что большинство самозанятых в России задействованы в сфере ремонта. Об этом написали «Известия».
Так, в этой сфере зарегистрировано более 807 тысяч человек. В автомобильной отрасли в роли самозанятых трудятся 700 тысяч человек, в IT-сфере — 496 тысяч человек.
По состоянию на сентябрь в стране зарегистрировано более 11,2 миллиона самозанятых.
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