«Известия»: аналитики сообщили о подорожании аренды жилья в Казани на 53%

В Казани резко выросла стоимость аренды жилья по сравнению с прошлым годом. Как написали «Известия» , арендовать однокомнатную квартиру в столице Татарстана теперь можно будет по цене на 53% выше, чем год назад.

Сайт inkazan.ru уточнил, что в Казани рост стоимости аренды оказался не самым большим по России. На первое место вышел Красноярск с подорожанием на 56%. Так, арендовать студию в российском городе-миллионнике в среднем можно за 32 тысячи рублей. Цена увеличилась примерно на 25% по сравнению с октябрем прошлого года.

По словам аналитика компании «Этажи» Александра Иванова, паниковать раньше времени не стоит. Спрос на квартиры, а соответственно и цена, будут постепенно снижаться на фоне завершения традиционного пикового сезона.