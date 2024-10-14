«Известия»: 73% опрошенных россиян получают удовольствие от работы

Согласно результатам исследования Tiburon Research, 73% опрошенных россиян получают удовлетворение от своей работы, сообщили «Известия».
Опрос проводился в российских городах с населением свыше 100 тысяч человек с помощью Quick Surveys. Среди наиболее ценимых аспектов работы респонденты выделили дружный коллектив (37%), поддержку со стороны коллег и командный дух (33%).
Примерно треть участников указали на хорошую заработную плату (33%), открытость начальства (32%) и комфортные условия труда (31%).
В то же время 26% признались, что их зарплата ниже рыночной. На втором месте по частоте упоминаний стоит проблема выполнения обязанностей нескольких сотрудников сразу (21%), а 20% респондентов отметили нехватку возможностей для карьерного роста на своем месте работы.
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