«Известия»: 73% опрошенных россиян получают удовольствие от работы

Опрос проводился в российских городах с населением свыше 100 тысяч человек с помощью Quick Surveys. Среди наиболее ценимых аспектов работы респонденты выделили дружный коллектив (37%), поддержку со стороны коллег и командный дух (33%).

Примерно треть участников указали на хорошую заработную плату (33%), открытость начальства (32%) и комфортные условия труда (31%).

В то же время 26% признались, что их зарплата ниже рыночной. На втором месте по частоте упоминаний стоит проблема выполнения обязанностей нескольких сотрудников сразу (21%), а 20% респондентов отметили нехватку возможностей для карьерного роста на своем месте работы.