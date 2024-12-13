«Известия»: 72% предпринимателей боятся рискнуть и потерять деньги

Большая часть российских бизнесменов, а именно 72% опрошенных, боятся идти на риск и лишиться денег. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование платформы омниканального маркетинга Calltouch.

Предприниматели отметили, что не могут решиться на инвестиции в развитие, так как не испытывают достаточной уверенности в будущем фирмы будущем.

При этом, по словам аналитиков, есть возможность снизить риски. Это можно сделать благодаря грамотному распределению денег по различным направлениям бизнеса и каналам продвижения. В этом случае хотя бы одна из «корзин» должна будет принести прибыль, которая позволит покрыть потери.