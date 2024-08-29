«Известия»: 37% россиян рассказали, что занимаются спортом летом из-за желания иметь красивую фигуру

Около 37% россиян рассказали, что стараются заниматься спортом летом, чтобы иметь хорошую фигуру. Об этом говорится в опросе, проведенном социальной сетью «Одноклассники» и кошельком ЮMoney, написали «Известия» .

Еще 7% опрошенных отметили, что просто иметь красивую фигуру им недостаточно: они хотят стать профессионалами и участвовать в соревнованиях, сообщила «Свободная пресса».

Так, 38% респондентов в качестве спорта выбирают бег, еще 25% занимаются футболом, а 21% предпочитают плавание и велосипед.