«Известия»: 37% россиян рассказали, что занимаются спортом летом из-за желания иметь красивую фигуру

Около 37% россиян рассказали, что стараются заниматься спортом летом, чтобы иметь хорошую фигуру. Об этом говорится в опросе, проведенном социальной сетью «Одноклассники» и кошельком ЮMoney, написали «Известия».

Еще 7% опрошенных отметили, что просто иметь красивую фигуру им недостаточно: они хотят стать профессионалами и участвовать в соревнованиях, сообщила «Свободная пресса».

Так, 38% респондентов в качестве спорта выбирают бег, еще 25% занимаются футболом, а 21% предпочитают плавание и велосипед.

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