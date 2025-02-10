Изменил с подругой и отнял детей. Жители подмосковного ЖК стали свидетелями устрашающего обряда

Жительница ЖК в Реутове прибегла к обряду, чтобы отомстить мужу

Жители ЖК «Реут» в Реутове стали свидетелями попыток их соседки отомстить мужу с помощью обрядов. Об этом они рассказали 360.ru.

«Как понимаю, все это происходит несколько дней. Позавчера курица была с гвоздями, какие-то потроха и крылья. Утром пошла на тренировку, в лифте было послание. Написано о предательстве мужа и подруг, женщина мстит», — рассказала местная жительница Александра.

Люди начали замечать в подъезде и лифте куриные внутренности, куриное мясо с гвоздями и странные записки.

Позднее неизвестная подкинула в лифт записку и попросила у жильцов ЖК извинения за доставленные неудобства.

«Добрый день! Мне изменил муж с моей подругой, отнял у меня детей. Поймите меня как женщину. Я не хотела навредить кому-то. Я нашла свое счастье, осталось вернуть детей. Простите, Ирина», — написала она.

В обслуживающей ЖК управляющей компании «РеутКомфорт» 360.ru рассказали, что жильцы по этому поводу к ним не обращались. Их просьбы были связаны с камерами в лифте, сроки установки пока не известны.