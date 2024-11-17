Изменений нет. Новость о перепланировке квартир без суда назвали фейком

Никаких изменений, связанных с судебным или внесудебным порядком одобрения, узаконивания перепланировок квартир не принимали, рассказал 360.ru юрист Константин Крохин. Он добавил, что правительство решило сократить количество дней на согласование с 45 до 13, однако все остальные процедуры остались прежними.

По словам Крохина, власти хотят распространить опыт Москвы в рамках документооборота во всех регионах страны.

«Если говорить о том, что есть судебный порядок или его нет, на самом деле его не было никогда. Всегда существовал только административный порядок согласования переустройства, перепланировки. Неважно, это узаконивание уже совершенной перепланировки или планирование и получение разрешения на новые. В любом случае [заявление] рассматривал административный орган, это региональный орган жилищного надзора, и в случае, если он обнаруживал какие-то нарушения, например, запрещенные к узакониванию перепланировки, такие как снос несущих стен или замена мокрых мест, утепление балконов и вынос батарей, это все запрещенные действия, их ни в каком порядке согласовать нельзя легально», — объяснил собеседник 360.ru.

Юрист добавил, что никакого нового порядка, при котором отменили обязательное обращение в суд, не принимали. Распространенные прессой новости он назвал ошибочными. Несколько дней назад Крохин уже заявлял, что собственники квартир и сейчас узаконивают перепланировки в административном порядке.