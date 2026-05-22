Izhlife.ru: ошибки при покупке кухни до ремонта могут обернуться дополнительными расходами

Многие считают логичным приобрести кухонный гарнитур до начала ремонта, чтобы адаптировать интерьер под выбранную мебель. Однако дизайнеры утверждают, что такой подход часто приводит к непредвиденным тратам и необходимости переделок. Подробнее об этом — в материале Izhlife.ru .

На практике кухня, купленная заранее, может не вписаться в помещение после отделки. Ремонт меняет геометрию комнаты, и мебель, которая казалась подходящей, может оказаться слишком большой или маленькой. В результате появляются зазоры, перекошенные стыки и проблемы со встроенной техникой.

Специалисты отмечают, что почти на каждом объекте сталкиваются с ситуацией, когда людям приходится вносить изменения в гарнитур: подпиливать столешницы, менять фасады или переносить коммуникации из-за слишком ранней покупки мебели.

Особенно часто проблемы возникают с угловыми моделями гарнитура и встроенной техникой. Если электрику делают без готового проекта кухни, владельцам часто приходится заново штробить стены и переносить точки питания.

Та же проблема касается вентиляции. Отверстие под вытяжку должно точно совпадать с местом установки техники. Если расчеты оказались неверными, появляется длинная гофра, которая портит внешний вид кухни, шумит и ухудшает тягу.

Модульные кухни из гипермаркетов собираются из стандартных секций, и редко размеры помещения идеально совпадают с ними. Чаще всего между шкафами и стеной остается заметная щель, которую приходится маскировать доборами или дополнительными панелями.

С кухнями на заказ ситуация другая. Замерщик приезжает только после завершения чистовой отделки, когда стены выровнены, пол готов, а плитка уложена. Только в этом случае можно получить точные размеры и мебель без перекосов.