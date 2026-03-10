Izhlife.ru: кошки любят находиться в ванной комнате из-за высокого уровня влажности воздуха

Кошки часто проявляют интерес к ванной комнате, и этому есть несколько объяснений. О причинах такого поведения питомца рассказала редакция сайта izhlife.ru .

Как отметили специалисты, кошкам важен микроклимат. Они чувствительны к температуре, влажности и сквознякам. Ванная комната привлекает их прохладной керамикой раковины или ванны, а также более высоким уровнем влажности воздуха. Это особенно важно для кошек, которые не могут регулировать температуру тела так же, как люди.

Ванная комната хранит запах человека, который кошки воспринимают как маркер «своего» пространства. Это дарит им чувство безопасности. Кошки воспринимают квартиру как свою территорию и не любят закрытых дверей. Закрытая дверь в ванную может вызывать у них беспокойство.

Кошек также привлекает движущаяся вода из крана. Они воспринимают ее как более безопасную, чем вода в миске. Кроме того, движение воды активирует их охотничий инстинкт.

Иногда интерес кошки к ванной может быть связан с проблемами со здоровьем. Если кошка стала проводить у лотка или около воды больше времени, чем раньше, и при этом изменилось ее поведение, стоит обратиться к ветеринару.