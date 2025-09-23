Izhlife выяснил, что 42% жителей Ижевска поддерживают местные спортивные команды

Редакция IZHLIFE провела опрос в группе социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале, чтобы выяснить, поддерживают ли жители Ижевска местные спортивные команды. К утру 22 сентября в опросе поучаствовали около 200 человек.

Результаты показали, что 42% подписчиков Telegram-канала и 26% участников сообщества «ВКонтакте» считают важным поддерживать земляков.

Тем не менее, есть и те, кто не разделяет такой подход: 24% пользователей Telegram-канала и 21% участников группы «ВКонтакте» признались, что избегают поддержки местных клубов, чтобы избежать разочарований.

Самым популярным ответом стал вариант «вообще не интересуюсь спортом», который выбрали 50% респондентов из «ВКонтакте» и 31% из телеграм-канала.