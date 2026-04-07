Izhlife рассказал, как избавиться от кухонных запахов без химии

Кухонные запахи могут стать настоящей проблемой, ведь они быстро распространяются по всему дому и остаются надолго. В своей статье Izhlife рассказал, как эффективно избавиться от них.

Почему запахи остаются?

Запахи от еды — это молекулы жира, белка и продуктов их распада, которые оседают на всех поверхностях. Освежитель воздуха не уничтожает их, а просто добавляет новый запах. Чтобы избавиться от запаха навсегда, нужно убрать источник, а не маскировать его.

Вытяжка

Вытяжку нужно включать за две-три минуты до начала готовки и выключать через 10–15 минут после. Это поможет захватить пар и запах в процессе, не давая им распространиться по квартире. Не забывайте мыть жировые фильтры раз в месяц и менять угольные раз в полгода.

Мусорное ведро и слив

Часто причина запаха — мусорное ведро или слив раковины. Мыть ведро рекомендуется раз в неделю с хозяйственным мылом, а на дно класть несколько слоев газеты или поглотитель запаха. Для слива раз в неделю используйте соду и уксус, а затем промойте кипятком.

Поверхности

После жарки мяса или рыбы протирайте стены и фасады шкафов вокруг плиты раствором воды с небольшим количеством средства для посуды. Это поможет предотвратить возвращение запаха.

Натуральные поглотители

Кофейная гуща, активированный уголь, лимон и соль — эффективные натуральные поглотители запахов. Например, кофейная гуща нейтрализует запахи в холодильнике или на столешнице, а лимон с солью помогает избавиться от запаха чеснока или рыбы на руках и разделочных досках.

Проветривание

Проветривание — важная часть борьбы с запахами. Открывайте окно на кухне и дверь в другую комнату так, чтобы воздух шел насквозь, или используйте вентилятор у открытого окна «на выдув».