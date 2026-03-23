В сезоне весна-лето 2026 года модные тенденции предлагают разнообразие стилей и силуэтов.

В тренде будут прямые джинсы с высокой посадкой. Плотный деним и минимализм декора делают эти модели идеальным выбором для создания стильных и элегантных образов. Они напоминают о спокойных и уверенных образах 1990-х годов.

Еще один вариант — широкие и свободные джинсы. Эти модели формируют расслабленный и небрежный образ, продолжая тренд на свободу движения. Они идеально сочетаются с короткими топами, облегающими майками или строгими жакетами.

Стоит обратить внимание на джинсы-баллоны и подковы. Силуэт с округлой линией бедра, который сужается к щиколотке, стал ключевым трендом на подиумах. Такие штаны лучше всего смотрятся с лаконичным верхом и обувью на плоском ходу или каблуке.