Izhlife: обонятельная адаптация позволяет не замечать плохие запахи в собственной квартире

Каждый сталкивался с ситуацией, когда в чужом доме сразу ощущается специфический запах, но хозяин жилья его не замечает. Причина кроется в явлении, известном как обонятельная адаптация, сообщил сайт Izhlife .

Речь идет об эволюционном механизме, при котором рецепторы в носу перестают посылать сигналы в мозг при длительном воздействии одного и того же вещества. Мозг «решает», что нет необходимости тратить ресурсы на обработку неизменной информации.

Запах жилья влияет на людей сильнее, чем принято думать. Обоняние теснее всех остальных чувств связано с эмоциями и памятью. Первое впечатление гостей формируется еще в прихожей, и во многом оно определяется именно запахом.