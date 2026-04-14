Izhlife: наждачная бумага и керамическая чашка помогут наточить нож без инструментов

Затупившийся нож — проблема, с которой сталкиваются многие на кухне. Несмотря на распространенное мнение, заточку ножа можно осуществить без специальных инструментов, сообщил сайт Izhlife .

Один из лайфхаков предполагает использование керамической кружки или тарелки. Необработанный ободок на дне может служить точильным средством. Достаточно 10–15 движений, чтобы лезвие стало острее.

Кроме того, один нож можно точить о тупой край другого. Главное, чтобы лезвия не соприкасались.

Кусок мелкозернистой наждачной бумаги, уложенный на ровную поверхность и слегка смоченный водой, также может служить упрощенным точильным камнем.