Izhlife: наждачная бумага и керамическая чашка помогут наточить нож без инструментов
Затупившийся нож — проблема, с которой сталкиваются многие на кухне. Несмотря на распространенное мнение, заточку ножа можно осуществить без специальных инструментов, сообщил сайт Izhlife.
Один из лайфхаков предполагает использование керамической кружки или тарелки. Необработанный ободок на дне может служить точильным средством. Достаточно 10–15 движений, чтобы лезвие стало острее.
Кроме того, один нож можно точить о тупой край другого. Главное, чтобы лезвия не соприкасались.
Кусок мелкозернистой наждачной бумаги, уложенный на ровную поверхность и слегка смоченный водой, также может служить упрощенным точильным камнем.