Izhlife: даже без подключенного гаджета зарядки продолжают потреблять электричество

Многие считают, что после выключения света и электроприборов счетчик останавливается. Однако даже в режиме ожидания некоторые устройства продолжают потреблять электроэнергию, увеличивая расходы, сообщил сайт Izhlife .

Телевизор в режиме ожидания потребляет от одного до пяти Вт в час. За год это может составить от 30 до 90 кВт·ч, что эквивалентно расходам от 250 до 800 рублей. Чтобы сэкономить, необходимо выдергивать вилку из розетки или использовать удлинитель с выключателем.

Даже без подключенного устройства зарядки продолжают потреблять электричество. Если в доме несколько зарядок, то за год расход может достичь 15–20 кВт·ч. Простое решение — выдергивать зарядку из розетки, когда она не используется.