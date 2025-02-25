Издание «Страсти»: рюкзаки с подушками безопасности помогут при сходе лавины

В понедельник, 24 февраля, на курорте «Роза Хутор» в Сочи трое туристов оказались под снежной лавиной во время катания вне оборудованных трасс. Двое из них смогли связаться с МЧС, сообщив, что третьего «унесло снегом». Эксперт по выживанию рассказал изданию «Страсти», как избежать подобных опасных ситуаций и выжить в условиях стихийного бедствия.
Эксперт подчеркнул необходимость специальной подготовки и наличия правильного оборудования для действий в лавиноопасных зонах. Он также посоветовал избегать потенциально опасных мест и воздерживаться от ненужного риска.
В качестве спасательного средства собеседник рекомендовал использовать специальные рюкзаки с подушками безопасности и баллонами сжатого воздуха, которые позволяют вытолкнуть лыжника на поверхность снега или создать воздушный карман. Очень важно постараться выбраться из лавины до ее остановки, иначе это может стать невозможным, добавил он.
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