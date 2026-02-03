Издание NEWS.ru провело церемонию вручения II ежегодной премии памяти журналиста Никиты Цицаги

Издание NEWS.ru организовало церемонию вручения II ежегодной премии памяти журналиста Никиты Цицаги под названием «Взгляд сквозь сердце». Лауреатом стал репортаж телевизионной команды арабской редакции телеканала RT под руководством Анны Книшенко, посвященный работе медиков на границе Курской области.
Никита Цицаги был сотрудником редакции NEWS.ru. Среди его работ — репортажи о волонтерах и служителях церкви.
Его профессиональная карьера оборвалась трагически: 16 июня 2024 года журналист погиб от атаки беспилотника вблизи монастыря в Донбассе.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте