Издание NEWS.ru приняло участие во Всероссийском конкурсе корпоративных проектов «Дело в людях»

Во вторник, 16 сентября, NEWS.ru участвовал во Всероссийском конкурсе корпоративных проектов «Дело в людях» и форуме в области ESG «Дело в людях: пространство устойчивых решений». Мероприятие организовала Ассоциация менеджеров.

На форуме в рамках пленарной сессии «Природный капитал — валюта будущего» обсудили главные аспекты экологической политики и сохранения природных ресурсов. 18-й сезон конкурса «Дело в людях» направлен на поддержку организаций, которые применяют новые подходы в сфере ESG и осуществляют масштабные социальные инвестиции.

Исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев подчеркнул, что принципы ESG выходят на первый план, отвечая внутренним потребностям компаний, ориентирующихся на долгосрочное развитие и устойчивость.

В рамках конкурсной программы жюри рассмотрело 126 проектов по шести ключевым направлениям. Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова вручила премии в номинациях «Устойчивый туризм» и «Экологическая эффективность».

«Премия Ассоциации менеджеров «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» — прекрасный пример поощрения подвижничества и ответственного ведения бизнеса», — отметила Ольга Сабурова.