Издание Life назвало российских знаменитостей, которые изменили внешность в юном возрасте

Например, блогер Юля Гаврилина, который сейчас 22 года, свою первую пластическую операцию сделала с наступлением совершеннолетия. Девушка прибегла к ринопластике, однако операция прошла не совсем удачно. Спустя четыре года знаменитость решила повторить ее.

Модель Анастасия Решетова сделала операцию по увеличению груди в 19 лет, а затем прибегла к ринопластике. Сейчас девушке 28 лет и, по ее словам, она жалеет о хирургических вмешательствах в свой организм. В разговоре с журналистами Анастасия как-то призналась, что подумывает убрать импланты.

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна совсем юной сделала увеличение губ. Подписчики на ее странице указывают и на операцию по увеличению груди, однако сама знаменитость эту информацию никак не комментирует. Недавно Анна сделала подтяжку лица с помощью аппаратной косметологии и осталась ей крайне довольна.