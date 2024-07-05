Избиркомам в регионах разрешат не распечатывать бумажные бюллетени

ЦИК разрешит в регионах голосовать через КЭГ, а не бумажными бюллетенями

Новый порядок электронного голосования позволит региональным избирательным комиссиям проводить выборы в электронном формате, без использования бумажных бюллетеней. Зампред Центризбиркома Николай Булаев сообщил об этом «Ведомостям» .

Он представил проект постановления ЦИК о новом порядке электронного голосования. После его принятия региональные избиркомы смогут самостоятельно решать, как проводить электронное голосование на региональных выборах. Булаев заявил, что при наличии комплексов для электронного голосования (КЭГ) на участках им позволят не печатать бумажные бюллетени.

Первым городом, где голосование пройдет в таком формате, по его словам, может стать Москва. Булаев объяснил, что к последнему единому дню голосования в столице планировали распечатать более восьми миллионов бюллетеней, хотя большинство из них не использовались — свыше 80% избирателей проголосовали дистанционно.

«Это не только десятки миллионов рублей, но и деревья, о которых мы все время говорим», — сказал он.

Систему дистанционного электронного голосования задействовали при проведении выборов президента России в марте 2024 года. Ей смогли воспользоваться около 38 миллионов избирателей.