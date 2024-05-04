Из России выдворят 59 мигрантов, незаконно работавших на стройке школы в Краснодаре | 360°

Общество 04 мая 2024, 02:44 Из России выдворят 59 мигрантов, незаконно работавших на стройке школы в Краснодаре МВД: из РФ выдворят 59 мигрантов, которые незаконно строили школу в Краснодаре Freepik

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Сотрудники полиции в Краснодаре выявили на площадке строящейся школы 59 уроженцев Узбекистана, Таджикистана и Туркмении, которые незаконно работали на территории России. Теперь их могут обязать выплатить штраф, а также выдворить из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в краевом ГУ МВД.

«В отношении иностранцев полицейские составили административные протоколы по статье 18.10 КоАП РФ. Правонарушителям может быть назначено наказание в виде выплаты штрафа с выдворением за пределы страны», — сказано в публикации.

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Источник агентства уточнил, что речь идет о строящемся образовательном учреждении на проспекте Образцова. Также по данным правоохранителей, за нарушение режима пребывания в России в отношении 40 иностранцев составили протоколы.

Ранее суды в Санкт-Петербурге приняли решение выдворить 418 приезжих, нарушивших миграционное законодательство. Также 48 человек обязали выплатить штраф и самостоятельно покинуть Россию.