Два брата из Курска совершили большое путешествие из России в Индию на ВАЗ-2114

Как принимают путешественников в Афганистане? Можно ли отправиться в путь без знания языков? Во сколько обойдется поездка из Курска в Индию и обратно? Ответы на эти и многие другие вопросы есть в специальном репортаже корреспондента 360.ru Елены Кононовой о приключении двух братьев-курян. Однажды они решили испытать на прочность российский автомобиль и отправились в путь, полный открытий и впечатлений.

Герои репортажа — многодетный отец Павел Колесников и его брат Валерий, обычные курские парни. Они совершили то, что многим кажется невозможным. На стареньком ВАЗ-2114 отправились в большое путешествие: из Курска в Индию и обратно.

За два с половиной месяца братья повидали немало городов. Ночевали в палатках, на заправках, отведали плов из подземного тандыра, преодолели опасный перевал Саланг в Афганистане. Когда путешественники вернулись, то поняли, что нет ничего лучше родины.

Перед вами — ода отечественному автопрому и многочисленные дорожные истории в специальном репортаже из Курска.

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