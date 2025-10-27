Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов уроженку Украинской ССР Татьяну Монтян*. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте ведомства.

В коротком комментарии Росфинмониторинг называет только имя, дату и место рождения Монтян*. Почему ее признали террористкой, ведомство не объяснило.

На Украине Монтян* как правовед принимала участие в нескольких спорных процессах. В частности, пыталась защищать в суде украинскую националистку, которую обвинили в расстреле милиционеров.

Татьяна Монтян* известна своей пророссийской позицией. Она протестовала против государственного переворота на Украине в 2014 году, посещала и Донецкую, и Луганскую народные республики.

В феврале 2022 года, за несколько дней до начала СВО, Россия пригласила Монтян* выступить в Совете Безопасности ООН. Здесь публицистка выразила поддержку позиции Москвы на проблему Украины.

Зеленского Монтян* называла «душевнобольным человеком».

*Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.