IT‑специалист Джакония посоветовал отключить автоматическую загрузку обновлений, чтобы сэкономить на мобильной связи

Снизить расходы на мобильную связь можно без отказа от привычных сервисов, пересмотрев тариф и настройки смартфона. Об этом Hi-Tech Mail рассказал руководитель центра по исследованию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.

Эксперт советует в первую очередь проверить актуальность тарифа через приложение оператора. Если минуты или гигабайты постоянно остаются неиспользованными, либо их регулярно не хватает для докупки пакетов, условия обслуживания стоит сменить под реальные потребности.

Для экономии интернет-трафика рекомендуется снизить качество видео в настройках приложений, включить системный режим экономии данных (доступен на Android и iOS), отключить автоматическую загрузку обновлений программ, резервное копирование фото и загрузку медиа через мобильную сеть, переведя эти процессы на Wi-Fi.

По словам Александра Джаконии, приложения операторов позволяют легко отслеживать потребление пакетов. Главное — понять собственный сценарий использования гаджета и подобрать под него оптимальные настройки.