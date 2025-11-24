Итоги творческого конкурса о жизни Александра Суворова подвели в Москве

Итоги всероссийского творческого конкурса «Как много в имени Суворов для сердца русского слилось» подвели в Москве. Торжественное закрытие прошло в Центральном доме российской армии. Мероприятие приурочили к 295-летию со дня рождения великого русского полководца.

Участниками проекта стали школьники, студенты, педагоги и работники культуры, а также представители патриотических и молодежных движений от восьми до 84 лет. Всего на конкурс подали более тысяч работ в трех номинациях: «Образ А. В. Суворова в живописи и графике», «Образ А. В. Суворова в поэзии», «Образ А. В. Суворова в медиаискусстве».

В ходе церемонии прошел праздничный концерт и выставка лучших работ, а также демонстрация исторического оружия и лекция о жизни полководца. В рамках мероприятия также представили сборник стихов и рассказов, написанных участниками СВО «Голоса. Фронт».

«Искренне восхищена тем, как молодые люди через творчество открыли для себя личность Суворова. Видеть, как через века его принципы — доблесть, верность и сила духа — находят живой отклик у преемников ценностей великого полководца, — это лучшая награда за наш труд и подтверждение важности нашей миссии совместно с министерством обороны», — сказала руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.