Итоги реализации проекта «Медицинские кадры» подвели в Карелии

На заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Карелии 10 марта обсудили итоги реализации регионального проекта «Медицинские кадры» за 2025 год. С докладом выступил заместитель министра здравоохранения республики Александр Романов. Ою этом написал сайт karelinform.ru .

Проект направлен на повышение доступности медицинской помощи и снижение кадрового дефицита в системе здравоохранения.

По словам Романова, большинство показателей по итогам реализации проекта достигнуты: — обеспеченность населения врачами в Карелии выше среднероссийского уровня примерно на треть; — укомплектованность медицинских организаций, оказывающих амбулаторную помощь, составляет около 95 процентов; — укомплектованность средним медицинским персоналом — 96 процентов; — выполнены показатели по обеспеченности врачами-специалистами и работниками скорой медицинской помощи.