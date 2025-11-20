Итоги премии «Выбор потребителей»: доверие как двигатель развития

11 ноября в Сочи состоялась церемония награждения лауреатов XVI премии «Выбор потребителей» — награды, которая ежегодно отмечает проекты и бренды, демонстрирующие исключительное качество товаров и услуг, а также глубокое понимание реальных потребностей людей.

На протяжении 16 лет премия «Выбор потребителей» объединяет бренды, которые делают ставку на качество и инновации, и тех, кто выбирает их каждый день, — потребителей. В этом году лауреатами премии стали компании, представляющие самые разные отрасли — от товаров повседневного спроса и финансов до технологий и сферы услуг.

Всех победителей объединяет одно — способность понимать потребности аудитории и создавать ценность, выходящую за рамки базового продукта.

Среди лауреатов — сеть АЗС «Газпромнефть», Самсунг Электроникс Рус Компани, Дирекция железнодорожных вокзалов, бренд «ФрутоНяня», LG Electronics («ЭлДжи Электроникс»), бренд XFIT («ИКСФИТ»), Альфа НПФ, «Капитал Лайф Страхование Жизни», торговая сеть «Пятерочка», Банк ВТБ, СДЭК, сеть кофеен «Здрасте», торговая сеть «ПОБЕДА», Альфастрахование-ОМС, Альфа-Банк, банк «Санкт-Петербург», Газпромбанк.

АО «Телеканал 360» стал лауреатом в категории «СМИ для потребителей» в номинации «Медиасистема года».

Премия «Выбор потребителей» традиционно подчеркивает: стремление к качеству — это не разовая акция, а стратегическая линия, которой следуют ведущие компании.

