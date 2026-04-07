Итоги первых двух лет работы АНО «Евразия» подвели в Москве

Пресс-конференция АНО «Евразия» по итогам первых двух лет работы прошла в Москве. На ней подвели промежуточные итоги и дали старт новой заявочной кампании международной премии.

За это время организация выстроила системную работу по ключевым направлениям, проведя по всему миру сотни проектов со 120 тысячами участников. Например, «Евразийский педсовет» позволяет учителям из разных стран делиться опытом, а движение «Победа 9/45» помогает восстанавливать памятники и вовлекает молодежь в работу с историческим наследием.

«Мы изначально ставили перед собой задачу формировать среду, в которой люди из разных стран Евразии взаимодействуют, обмениваются опытом и реализуют совместные инициативы», — подчеркнула депутат Госдумы, председатель Совета организации Алена Аршинова.