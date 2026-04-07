Итоги первых двух лет работы АНО «Евразия» подвели в Москве
Пресс-конференция АНО «Евразия» по итогам первых двух лет работы прошла в Москве. На ней подвели промежуточные итоги и дали старт новой заявочной кампании международной премии.
За это время организация выстроила системную работу по ключевым направлениям, проведя по всему миру сотни проектов со 120 тысячами участников. Например, «Евразийский педсовет» позволяет учителям из разных стран делиться опытом, а движение «Победа 9/45» помогает восстанавливать памятники и вовлекает молодежь в работу с историческим наследием.
«Мы изначально ставили перед собой задачу формировать среду, в которой люди из разных стран Евразии взаимодействуют, обмениваются опытом и реализуют совместные инициативы», — подчеркнула депутат Госдумы, председатель Совета организации Алена Аршинова.
Среди ключевых направлений — развитие русского языка и формирование единого образовательного пространства. Кроме того, организация активно занимается гуманитарной помощью — например, ее армянские участники помогают беженцам из Нагорного Карабаха.
«Наша молодежь, на самом деле, потрясающе относится к России. Но к ней нужно идти. Мы пошли навстречу — и отклик, который получили, превзошел все наши ожидания», — рассказал член совета организации Мика Бадалян.
Еще одним большим проектом стала Международная премия «Евразия». В 2025 году номинантами стали более 3700 человек из 27 стран, за них отдали миллион голосов. В этом году она будет более практически ориентированной: номинанты смогут очно защитить свои проекты и получить менторскую поддержку. Регистрация участников уже началась.