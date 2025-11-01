Итоги первых 20 лет работы Общественной палаты подвели на форуме «Сообщество»

Пленарное заседание форума «Сообщество» состоялось 31 октября в Москве. Ключевой темой стали 20-летие Общественной палаты и итоги ее становления и развития.

Приветствие участникам форума направил президент Владимир Путин, назвавший Общественную палату важнейшим институтом гражданского общества.

Среди участников заседания были уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, кардиохирург Лео Бокерия, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, депутаты и сенаторы. Видеообращение направила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Для нас 20 лет — это десятки реализованных социальных проектов, несколько значимых законопроектов, которые с вашей помощью, с вашим участием были разработаны и приняты нашим законодателем. Это значительные суммы социальной поддержки, направленные на развитие некоммерческого сектора. Но, конечно же, еще очень много работы у нас впереди», — подчеркнула секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

Кроме того, на заседании поздравили с 70-летним юбилеем ее первого заместителя — Героя России Вячеслава Бочарова.

Говоря о том, каким станет российское общество через 20 лет, участники заседания выразили надежду, что оно будет здоровым, честным, открытым и патриотичным.