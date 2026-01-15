В Национальном центре «Россия» в Москве подведут итоги Всероссийского конкурса «Россия — страна традиционных ценностей». Церемония пройдет 16 января в павильоне № 7 на Краснопресненской набережной.

Конкурс объединил школьников, студентов и молодежные коллективы из 89 регионов России, а также участников из семи стран, где проживают российские соотечественники.

Авторы работ в формате видеороликов, рисунков и презентаций рассказали о традиционных духовно-нравственных ценностях — патриотизме, крепкой семье, исторической памяти, служении Отечеству, преемственности поколений, справедливости и милосердии.

Обязательным элементом каждой работы стал «поступок». Участники материализовали выбранную ценность — открывали приюты для бездомных животных, исследовали семейные архивы, вступали в юнармейские отряды, выступали с концертами для бойцов и писали книги о ветеранах СВО.

Всего на конкурс поступило 4310 работ. Совокупный охват проекта превысил 15 тысяч человек, включая конкурсантов, наставников и экспертов. Победителями и лауреатами стали более 60 участников из 29 российских регионов.

В церемонии примут участие государственные и общественные деятели, представители федеральных ведомств, дипломаты, руководители вузов, СМИ и культурной сферы. В программе запланированы выступления проекта «Голосята» и ансамбля «Узорица». После награждения гости посетят экспозицию Национального центра «Россия».