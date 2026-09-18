Наличие черт «темной триады» у людей связали с возможностью быстрых творческих успехов

Итальянский исследователь Марко Джанкола выяснил, что люди с выраженными чертами «темной триады» (макиавеллизм, психопатия и нарциссизм) могут чаще добиваться творческих успехов. Работа опубликована в журнале Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts .

Эти черты проявляются в манипулятивности, стремлении к риску и сниженной эмпатии. Связь с креативностью объясняется независимостью от поля — когнитивным стилем, при котором человеку легче выделять детали из сложной картины, меньше ориентируясь на внешние подсказки. В исследовании 212 студентов участники с выраженными чертами быстрее находили скрытые фигуры в тестах и чаще сообщали о достижениях в искусстве или науке, пишет «Сноб».

Джанкола предполагает, что макиавеллизм помогает стратегическому анализу, психопатия снижает чувствительность к социальным нормам, а нарциссизм повышает уверенность в решениях. Однако он предупреждает: развивать эти качества ради творчества не стоит из-за серьезных межличностных издержек.