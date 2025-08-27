IT-журналист Маляревский заявил, что киберпреступность в России существует более 30 лет

По словам эксперта, киберпреступность в России существует более 30 лет и за это время прошла огромный путь развития. «Киберпреступности в той форме, в которой мы ее знаем в российской действительности, больше 30 лет. За это время она прошла огромнейший путь развития и, к сожалению, она очень быстро совершенствуется», — отметил Маляревский.

Для борьбы с киберпреступностью необходимо действовать в двух направлениях. Во-первых, это ежедневная работа правоохранительных органов. Во-вторых, личная бдительность граждан.

«Также как, выходя из дома, нужно запирать дверь или не оставлять кошелек на видном месте, точно также нельзя доверять странным звонкам странных людей, которые пытаются выведать у вас персональные данные, коды для доступа и прочее», — заключил Маляревский.