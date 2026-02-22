IT-журналист Маляревский предостерег от неправильного использования зарядных устройств

IT-журналист Александр Маляревский в интервью радио Sputnik предупредил о рисках, связанных с оставлением зарядных устройств в розетках без необходимости.

Он подчеркнул, что такие устройства остаются электроприборами, требующими осторожности: их следует оберегать от влаги, механических повреждений и подключать исключительно к исправным розеткам, написал «Петербургский дневник».

Маляревский отметил: «Маловероятно, что зарядное устройство может загореться, но просто потому, что когда на розетке висит устройство, за него просто можно зацепиться и чисто механически повредить и розетку, и само устройство».

Ранее издание «Петербургский дневник» сообщало о случае задымления зарядки у пассажира поезда Санкт-Петербург — Москва.