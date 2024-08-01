IT-специалистам запретили увольняться до погашения льготной ипотеки

Минцифры: взявшим IT-ипотеку придется работать в компании до ее погашения

Фото: РИА «Новости»

Специалисты, взявшие в компаниях IT-ипотеку, не смогут уволиться до ее полного погашения. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Ранее правительство продлило действие льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года, но изменило ее условия.

Теперь ставка выросла с 5% до 6%, но регионам разрешили ее снижать за счет собственных программ. Из списка доступных мест для покупки недвижимости исчезли Москва и Санкт-Петербург, а специалистам, работающим в зарегистрированных там компаниях, вообще запретили пользоваться льготной ипотекой.

Размер льготного кредита стал одинаковым во всех регионах и составляет девять миллионов рублей. Помимо этого, работодатель должен получить статус компании с налоговыми льготами. Также вырос и требуемый уровень зарплаты для одобрения ипотеки.

Ранее юрист Дарья Коровина дала советы, как правильно брать ипотеку.

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