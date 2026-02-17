IT-эксперты предупредили, что на рынке подержанной электроники растет количество устройств, зараженных вредоносным ПО
Эксперты по кибербезопасности предупредили, что на рынке подержанной электроники растет количество устройств, зараженных вредоносным программным обеспечением. Эти гаджеты могут быть использованы для DDoS-атак на компании. Аналитик центра мониторинга киберугроз компании «Спикател» Даниил Глушаков сообщил «Известиям», что покупатели бывших в употреблении ноутбуков, смартфонов и «умных» устройств все чаще обнаруживают в них вредоносное ПО.
Оно подключает технику к ботнетам — сетям захваченных компьютеров, которые используются для кибератак.
Руководитель аналитического отдела компании Servicepipe Антон Чемякин подтвердил эту тенденцию. Он отметил, что любое устройство с подключением к Wi-Fi теоретически может быть заражено вредоносным ПО и стать частью хакерской сети.
По мнению экспертов, зараженные устройства могут перепродаваться намеренно для наращивания ботнет-сети. Злоумышленник закупает партию дешевых гаджетов, устанавливает на них вредоносное ПО и выставляет на продажу на вторичном рынке.
Однако основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян считает, что заражать устройство при ремонте или перепродаже невыгодно. По его словам, ботнеты приносят очень мало денег на каждое устройство и становятся рентабельными только при включении в цепь сотен или даже тысяч гаджетов.
Эксперты советуют после покупки чужого ноутбука сразу же переустановить операционную систему с официального образа, а в случае с подержанным смартфоном — сбросить его до заводских настроек и установить приложения только из официальных магазинов. Перед подключением к домашней сети устройства необходимо проверить антивирусом.