IT-эксперт Зыков заявил об опасности работы с персональными данными на публичных компьютерах

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков предупредил о рисках использования компьютеров в гостиницах, библиотеках и других общественных местах. Об этом сообщил RT .

Он отметил, что такие устройства не предназначены для безопасной работы с личной информацией. Пользователи не могут контролировать, какое программное обеспечение установлено на этих компьютерах и как они администрируются.

«Любые введенные логины, пароли и коды подтверждения могут быть перехвачены без ведома пользователя», — предупредил специалист.

По словам Зыкова, нередко публичные компьютеры охраняют пользовательские данные автоматически, что создает риски для конфиденциальности.