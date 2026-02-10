IT-эксперт Зыков сообщил об опасности зарядки телефона через публичные USB-порты

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков предупредил в беседе с RT , что использование USB-портов в кафе и других общественных местах может привести к утечке данных со смартфона или заражению вредоносным кодом.

По его словам, USB-кабель способен не только заряжать устройство, но и передавать информацию. Если порт или кабель модифицирован, злоумышленники могут установить вредоносное ПО и получить доступ к файлам, контактам, сообщениям, учетным данным и другой информации с устройства.

Чтобы защититься от такой атаки, Зыков рекомендовал использовать блокировщик данных — небольшую насадку на USB, которая служит физическим барьером между телефоном и общедоступным USB-портом, пропуская только питание и блокируя передачу данных.