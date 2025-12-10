IT-эксперт Зыков сообщил, что мошенники могут заражать смартфоны через поздравления в мессенджерах

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал RT , что в период массовых рассылок есть риск заразить смартфон вредоносным ПО через новогодние открытки в мессенджерах.

Как пояснил специалист, обычные изображения в форматах JPG или PNG не способны заразить устройство. Для этого требуется наличие старой уязвимости в системе, которая неправильно обрабатывает поврежденное изображение.

«Такие ошибки встречались в ранних версиях Android, и с учетом статистики заметно, что значительная часть устройств в России до сих пор работает на Android 9, 8 и даже 7, которые уже много лет не получают обновлений безопасности», — отметил эксперт.

По его словам, в условиях санкций пользователи скачивают APK-файлы вручную, активируя установку приложений из неизвестных источников. Это создает дополнительные риски, так как злоумышленники маскируют вредоносные приложения под безобидные открытки, например называя файл «поздравление.jpg.apk».