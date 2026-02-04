IT-эксперт Зыков сообщил, что мошенники чаще всего создают сайты в плохо регулируемых доменных зонах

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков рассказал в беседе с RT , что мошенники чаще всего создают свои сайты в недорогих и плохо регулируемых доменных зонах.

По словам эксперта, такие ресурсы выглядят вполне легитимно и стараются максимально походить на официальные сайты банков, государственных органов и крупных сервисов.

«Чаще всего для этого используются недорогие и слабо регулируемые доменные зоны, такие как .top, .xyz, .shop, .cc, .pw, .ml, .tk и другие», — поделился он.

Официальные сайты российских государственных структур и финансовых организаций редко размещаются в таких зонах, поэтому их использование должно насторожить пользователей.

Мошенники часто подменяют известные бренды и названия государственных органов, добавил эксперт. В доменных именах появляются слова secure, verify, support, pay, login, а также дефисы или лишние уточнения, создающие иллюзию служебного или защитного ресурса. Так может появиться мошеннический сайт под условным названием gosuslugi-support на одном из экзотических доменов.