IT-эксперт и руководитель Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в интервью RT поделился признаками, по которым можно заподозрить взлом мобильного телефона.
По его словам, к тревожным сигналам относятся повышенный нагрев устройства и быстрая потеря заряда батареи, особенно в режиме ожидания или при минимальных нагрузках. В таком случае можно заподозрить скрытую активность гаджета.
Специалист также посоветовал обращать внимание на странные действия приложений. Речь идет об автоматическом запуске, переключении между программами и появлении нетипичных уведомлений, добавил «Сiбдепо».
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