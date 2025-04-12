IT-эксперт и руководитель Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в интервью RT поделился признаками, по которым можно заподозрить взлом мобильного телефона.

По его словам, к тревожным сигналам относятся повышенный нагрев устройства и быстрая потеря заряда батареи, особенно в режиме ожидания или при минимальных нагрузках. В таком случае можно заподозрить скрытую активность гаджета.

Специалист также посоветовал обращать внимание на странные действия приложений. Речь идет об автоматическом запуске, переключении между программами и появлении нетипичных уведомлений, добавил «Сiбдепо».