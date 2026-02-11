IT-эксперт Зыков рассказал об опасности сохранения паролей в браузере

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков предупредил в беседе с RT , что автосохранение паролей в браузере может быть рискованно с точки зрения безопасности.

По словам эксперта, встроенные менеджеры паролей в современных браузерах используют шифрование и базовые механизмы защиты. Однако уровень безопасности зависит от того, насколько защищен сам гаджет пользователя.

Основной риск связан не столько с функцией автосохранения, сколько со сторонними факторами, например с возможным заражением компьютера вредоносным ПО. Кроме того, при краже или потере устройства доступ к аккаунтам может получить любой, кто обойдет защиту операционной системы.