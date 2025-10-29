IT-эксперт Зыков рассказал, что аферистам достаточно 10 секунд записи голоса для клонирования

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал RT , что для клонирования голоса человека мошенникам нужно минимум 10 секунд аудиозаписи.

Как пояснил специалист, этого все же недостаточно для создания качественной подделки, поскольку стилистика речи также играет важную роль. Злоумышленники могут использовать часто употребляемые жертвой фразы, включая нецензурные выражения.

По словам эксперта, мошенники стремятся быстро ввести жертву в ступор с помощью поддельного голоса. Поэтому при малейшем подозрении лучше сразу перезвонить носителю голоса на известный номер.