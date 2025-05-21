IT-эксперт Зыков призвал тщательно удалять личные данные при продаже смартфона

Продажа своего смартфона постороннему покупателю таит в себе опасность случайного оставления конфиденциальных сведений, предупредил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с RT.
Как пояснил эксперт, даже после ручного удаления фотографий, видеофайлов и переписок личные данные могут оставаться скрытыми в устройстве. Оставшиеся активные учетные записи и настройки синхронизации позволят новому владельцу получить доступ к электронной почте, облакам хранения данных и социальным сетям продавца. Зыков рекомендовал первым делом убрать все зарегистрированные учетные записи и снять блокировку экрана.
По его словам, следующий шаг — полный сброс смартфона. Для повышения защиты специалист предложил зашифровать устройство, осуществить сброс, заполнить память произвольными файлами до полной загрузки и повторно выполнить сброс.
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