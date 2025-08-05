IT-эксперт Зыков призвал родителей не мешать детям заниматься блогингом

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что детский блогинг может быть источником дохода для семьи. В эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт высказал мнение, что не нужно мешать детям заниматься блогингом, если это их хобби и способ заработка.

Зыков подчеркнул: «Мы сегодня пришли к тому уровню, когда дети с 16 лет начинают активно зарабатывать блогерством. Начинают даже с 14 лет. Почему им нужно мешать заниматься хобби, если хобби для них интернет и блогинг, и они на этом зарабатывают, и, может быть, даже многие из них содержат семью. Таких примеров в России очень много, когда ребенок начинает активно заниматься блогерством, и для семьи это становится основным источником дохода. Что в этом плохого?»

По мнению Зыкова, родители должны контролировать время, которое ребенок проводит в интернете, а не государство. Он отметил, что государство вместе с экспертами могут выработать рекомендации для родителей, но окончательное решение должно оставаться за взрослыми.