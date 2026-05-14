IT-эксперт Зыков предупредил о рисках использования телефона в ванной

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков рассказал RT о негативных последствиях привычки брать телефон в ванную комнату. Пар и конденсат, образующиеся в ванной, постепенно приводят к поломке устройства.

Специалист пояснил, что влага накапливается в разъеме для зарядки, на контактах, в сетках динамиков и микрофонов. Это может вызвать различные проблемы: ухудшение зарядки, отхождение кабеля, снижение громкости звука, ухудшение качества записи голоса.

По словам эксперта, вредное воздействие проявляется не сразу. «Телефон вроде работает нормально, но внутри уже может идти окисление контактов, шлейфов и элементов на плате», — отметил он. Защита от воды не способна предотвратить негативное влияние регулярного воздействия пара и влаги.

Владимир Зыков подчеркнул, что особенно опасно брать в ванную телефон на зарядке, так как падение заряженного телефона в воду может привести к серьезным рискам для человека.