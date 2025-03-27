IT-эксперт Зыков предупредил о мошеннических объявлениях с QR-кодом в подъездах

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал RT , как мошенники используют домовые чаты для обмана россиян.

По его словам, аферисты стали включать в свои схемы тему домовых чатов.

«Они по подъездам домов клеят объявления с QR-кодом: якобы это чат нашего дома, переходите по коду. И если пользователь отсканирует эту ссылку, то его перебросит на фишинговый сайт», — пояснил эксперт.

На платформе жертва может ввести логин, пароль и код из смс, после чего аккаунт перейдет к злоумышленникам. Наибольшей опасности подвержены жильцы больших домов, предупредил Зыков.