IT-эксперт Зыков предложил использовать менеджеры паролей для повышения безопасности

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков рассказал RT , что хранить большое количество паролей лучше всего в специализированных менеджерах.

По его словам, в отличие от браузеров, которые используют механизмы операционной системы, такие сервисы шифруют данные с помощью мастер-пароля, доступного только пользователю. Даже если устройство будет взломано или заражено вирусом, злоумышленник не сможет получить доступ к паролям без соответствующей комбинации.

Зыков отметил удобство таких платформ. Кроме того, он отнес к преимуществам обеспечение более высокого уровня защиты личных данных.