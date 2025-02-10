ИТ-эксперт Зыков предложил интегрировать антиспам-фильтр в «Госуслуги» для борьбы с киберпреступностью

По его мнению, есть несколько эффективных мер. Например, интегрировать антиспам-фильтр в «Госуслуги». Это позволит автоматически проверять звонки в интернете и выводить на экран предупреждение о мошенниках.

Другой вариант — создать механизм для отправки жалоб. Если пользователь получил звонок от мошенника, он должен иметь возможность быстро отправить жалобу в ФАС и МВД через интерфейс системы.

Еще одна возможность заключается в запуске социальной рекламы на ТВ. В течение нескольких месяцев нужно рассказывать о популярных схемах мошенничества, таких как звонки от псевдосотрудников силовых ведомств или поддельные голосования за друзей, когда просят ввести логин и пароль от соцсетей.